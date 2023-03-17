Konyaspor, Galatasaray'ı son dakika golüyle mağlup etti Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek rakibinin 14 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

Süper Lig’de 26. haftanın açılış maçında Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor ile Okan Buruk’un ekibi lider Galatasaray hakem Zorbay Küçük yönetiminde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Konyaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Yeşil-beyazlı takımın galibiyet golleri; Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün'den geldi. Galatasaray'ın tek golü ise Milot Rashica'dan geldi.

Rashica öne geçirdi

Maçın 31. dakikasında hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem, yay üzerindeki Rashica'yı gördü. Kosovalı oyuncu sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu golle sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Galatasaray soyunma odasına üstün girdi.

Soner, skora dengeyi getirdi

Karşılaşmanın 63. dakikasında Bruno Paz'ın yerden yay üzerine çevirdiği topu Soner çok iyi kontrol etti. Sağ ayağıyla yaptığı vuruş Muslera'ya da çarpıp ağlara gitti. Bu golle maça denge geldi.

Oğulcan galibiyet golünü attı

Mücadelenin 90+4. dakikasında Bruno Paz'ın pasında yay üzerinde topla buluşan Oğulcan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle Konyaspor skoru 2-1'e getirdi ve üç puanın sahibi oldu.

Galatasaray'ın serisi sona erdi

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Hatayspor’u hükmen yenen Konyaspor, Galatasaray’ın galibiyet serisini sonlandırdı ve 34 puana yükseldi. 14 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez kaybeden Galatasaray ise 60 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Galatasaray, Adana Demirspor’u ağırlayacak. Konyaspor ise Ümraniyespor’a konuk olacak.