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Konyaspor, Giresunspor'u yenerek liderliğe yükseldi
Konyaspor deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yenerek puanını 11'e çıkardı ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.
- 04.09.2022 - 09:35
Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor ve Konyaspor karşı karşıya geldi.
İlk 4 haftada 6 puan toplayarak sezona başlangı yapan Giresunspor, Konyaspor'u evinde mağlup etmek istiyordu.
Geçen hafta Fenerbahçe'yi tek golle geçen Konyaspor ise maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturma peşindeydi.
Karşılaşmada Konyaspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Galibiyet golü Muhammet'ten
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Konyaspor, forveti Muhammet Demir ile 51. dakikada 1-0 öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmayınca konuk ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Gelecek hafta karşılaşacakları rakipler
Lider Konyaspor, haftaya henüz ligde puanla tanışamayan Hatayspor'u konuk edecek.
Maçtan mağlubiyetle ayrılan Giresunspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.