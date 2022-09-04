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    Konyaspor, Giresunspor'u yenerek liderliğe yükseldi

    Konyaspor deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yenerek puanını 11'e çıkardı ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.
    • 04.09.2022 - 09:35
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    Konyaspor, Giresunspor'u yenerek liderliğe yükseldi

    Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor ve Konyaspor karşı karşıya geldi.

    İlk 4 haftada 6 puan toplayarak sezona başlangı yapan Giresunspor, Konyaspor'u evinde mağlup etmek istiyordu.

    Geçen hafta Fenerbahçe'yi tek golle geçen Konyaspor ise maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturma peşindeydi.

    Karşılaşmada Konyaspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

    Galibiyet golü Muhammet'ten

    Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Konyaspor, forveti Muhammet Demir ile 51. dakikada 1-0 öne geçti.

    Kalan sürede başka gol olmayınca konuk ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    Gelecek hafta karşılaşacakları rakipler

    Lider Konyaspor, haftaya henüz ligde puanla tanışamayan Hatayspor'u konuk edecek.

    Maçtan mağlubiyetle ayrılan Giresunspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

    Konyaspor, Giresunspor u yenerek liderliğe yükseldi #1

    Konyaspor, Giresunspor u yenerek liderliğe yükseldi #2

    Konyaspor, Giresunspor u yenerek liderliğe yükseldi #3

    Konyaspor, Giresunspor u yenerek liderliğe yükseldi #4


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