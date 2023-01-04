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    Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi

    Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.
    • 04.01.2023 - 22:33
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    Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi

    Süper Lig 17. haftasında İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ile Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Gollü maçta kazanan yok

    Karşılaşma 2-2 eşitlik ile sona erdi. Ev sahibi Konyaspor'un golleri 22. dakikada Muhammet Demir ve 56. dakikada Amir Hadziahmetovic'ten geldi.

    Sivasspor'un gollerini ise 34. dakikada Max Gradel ve 79. dakikada Charilaos Charisis kaydetti.

    Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi #1

    Sivasspor haftayı bay geçecek

    Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 26, Sivasspor ise 15'e yükseltti. Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Sivasspor ise haftay bay geçecek.

    Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi #2

    Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi #3

    Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi #4

    Konyaspor ile Sivasspor yenişemedi #5


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