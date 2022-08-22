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    Konyaspor, İstanbulspor'u farklı mağlup etti

    İlk iki haftada puan ile tanışamayan ve 18. sırada bulunan İstanbulspor, Konyaspor karşısında da 4-0'lık mağlubiyet yaşadı ve kötü gidişatını devam ettirdi.
    • 22.08.2022 - 21:33
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    Konyaspor, İstanbulspor'u farklı mağlup etti

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna kötü başlayan iki takımın mücadelesinde İstanbulspor ve Konyaspor karşı karşıya geldi.

    İlk iki haftada puan alamayan ve 18. sırada bulunan İstanbulspor seyircisi önünde ilk galibiyetini arıyordu. İlk iki maçta golsüz berabere kalan ve 2 puanı olan Konyaspor ise kazanarak moral bulmak istiyordu.

    Karşılaşmada rakibini farklı geçen Konyaspor maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede goller; 29. dakikada Endri Çekiçi, 44. dakikada penaltıdan Muhammet Demir, 56. dakikada Mehmet Yeşil(kk) ve 69. dakikada Guilherme Sitya penaltıdan kaydetti.

    Konyaspor, İstanbulspor u farklı mağlup etti #1

    Konyaspor'da gole geçit yok

    Süper Lig'in 3. haftası geride kalırken Konyaspor, ilk iki haftada Ankaragücü ve Başakşehir'e karşı aldığı 0-0'lık sonuçların ardından İstanbulspor karşısında da 4-0'lık bir sonuç alarak ligdeki ilk 3 maçında kalesini gole kapattı.

    Konyaspor, İstanbulspor u farklı mağlup etti #2


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