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Konyaspor, İstanbulspor'u farklı mağlup etti

Konyaspor, İstanbulspor'u farklı mağlup etti

İlk iki haftada puan ile tanışamayan ve 18. sırada bulunan İstanbulspor, Konyaspor karşısında da 4-0'lık mağlubiyet yaşadı ve kötü gidişatını devam ettirdi.