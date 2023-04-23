Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanında kazandı Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Konyaspor, Kasımpaşa karşısında 2-1 kazandı.

Süper Lig’de 31. hafta maçında Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ile Aleksandar Stanojevic'in ekibi Konyaspor, hakem Yasin Kol yönetiminde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede konuk ekip Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Konyaspor, 2 golle kazandı

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Francisco Calvo ve 45+6. dakikada Mame Diouf attı. Kasımpaşa'nın tek golü 13. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Konyaspor, ligde 42 puana yükseldi. Kasımpaşa, 33 puanda kaldı. Konyaspor Süper Lig'in 32. haftasın evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.