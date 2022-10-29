Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
389.216
2.71%
BTXN Coin
10.69
0.75%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Konyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Konyaspor Kasımpaşa maçının ne zaman ve hangi kanalda olacağı merak edildi. İki takım 12. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki Konyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    • 29.10.2022 - 12:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Konyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Kasımpaşa, daha önce Konyaspor'a konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçını kazanamamıştı. Konyaspor ve Kasımpaşa bu kez 12. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelmiş olacak.

    Deplasmanda Ağustos 2013 tarihinden bu yana galip gelemeyen Kasımpaşa, bu rekabet tarihinde Konya'da oynanan 11 maçın yalnızca birinde kalesini golden koruyabilmişti. Ayrıca Süper Lig'de üç maçtır galibiyet bekleyen Konyaspor, sezonun ilk sekiz karşılaşmasında üç defa puan bırakmıştı. Peki Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

    Konyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta?

    .Yeşil beyaz renklere sahip Konyaspor en son Şubat 2022 tarihinde dört maçlık bir kazanamama serisi yaşamıştı. Süper Lig'de oynanmış olunan son iki maçında mağlup olan Kasımpaşa, yaşadığı üç karşılaşmalık mağlubiyet serisi sonrası Cihat Arslan'ın görevine son vermişti.

    İlgiyle takip edilen Konyaspor Kasımpaşa maçı bugün saat 14:30'da başlamış olacak.

    Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Konyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Konyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Taraftar ve futbolseverlerin takip ettiği mücadele beIN Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Jorge Jesus: Gustavo Henrique, minimum 2 maç olmayacak
    Avrupa Ligi

    Jorge Jesus: Gustavo Henrique, minimum 2 maç olmayacak

    Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
    Dünyadan futbol

    Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    Görüş Bildir