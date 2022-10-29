Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Konyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Konyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor Kasımpaşa maçının ne zaman ve hangi kanalda olacağı merak edildi. İki takım 12. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki Konyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa, daha önce Konyaspor'a konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçını kazanamamıştı. Konyaspor ve Kasımpaşa bu kez 12. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelmiş olacak.

Deplasmanda Ağustos 2013 tarihinden bu yana galip gelemeyen Kasımpaşa, bu rekabet tarihinde Konya'da oynanan 11 maçın yalnızca birinde kalesini golden koruyabilmişti. Ayrıca Süper Lig'de üç maçtır galibiyet bekleyen Konyaspor, sezonun ilk sekiz karşılaşmasında üç defa puan bırakmıştı. Peki Konyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Konyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta?

.Yeşil beyaz renklere sahip Konyaspor en son Şubat 2022 tarihinde dört maçlık bir kazanamama serisi yaşamıştı. Süper Lig'de oynanmış olunan son iki maçında mağlup olan Kasımpaşa, yaşadığı üç karşılaşmalık mağlubiyet serisi sonrası Cihat Arslan'ın görevine son vermişti.

İlgiyle takip edilen Konyaspor Kasımpaşa maçı bugün saat 14:30'da başlamış olacak.

Konyaspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Taraftar ve futbolseverlerin takip ettiği mücadele beIN Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.