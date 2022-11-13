Konyaspor, Kayserispor deplasmanında galip

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig 14. hafta maçında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kayseri Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazandı.

Konyaspor iki gol ile galip geldi

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Francisco Calvo ve 22. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti.Kayserispor'un tek golü Majid Hosseini'den geldi.

Kayserispor 5 maç sonra mağlup oldu

Kayserispor bu sonuçla 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Konyaspor ise 5 maç sonra galibiyet aldı.

Konyaspor puanını 24'e çıkardı

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise haftayı bay geçecek.