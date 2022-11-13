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    Konyaspor, Kayserispor deplasmanında galip

    Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
    • 13.11.2022 - 19:14
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    Konyaspor, Kayserispor deplasmanında galip

    Süper Lig 14. hafta maçında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kayseri Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazandı.

    Konyaspor iki gol ile galip geldi

    Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Francisco Calvo ve 22. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti.Kayserispor'un tek golü Majid Hosseini'den geldi.

    Konyaspor, Kayserispor deplasmanında galip #1

    Kayserispor 5 maç sonra mağlup oldu

    Kayserispor bu sonuçla 5 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Konyaspor ise 5 maç sonra galibiyet aldı.

    Konyaspor, Kayserispor deplasmanında galip #2

    Konyaspor puanını 24'e çıkardı

    Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 23 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise haftayı bay geçecek.

    Konyaspor, Kayserispor deplasmanında galip #3

    Konyaspor, Kayserispor deplasmanında galip #4

    Konyaspor, Kayserispor deplasmanında galip #5

    Konyaspor, Kayserispor deplasmanında galip #6


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