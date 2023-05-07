Konyaspor-Kayserispor maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig’de 33. hafta maçında Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor ile Çağdaş Atan'ın ekibi Kayserispor, hakem Kaan Numanoğlu yönetiminde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Orta sıraları ilgilendiren bu mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının başında karşılıklı goller oldu
Konuk ekip 46. dakikada Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçti. Konyaspor 48. dakikada Uğurcan Yazğılı ile eşitliği yakaladı.
4 dakika sonra Kayseri, Miguel Cardoso ile yeniden önce geçti. 3 dakika sonra Konyaspor yeniden eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
İki takım 1'er puan aldı
Alınan bu beraberlikle birlikte Kayserispor puanını 49'a, Konyaspor ise 46'ya çıkardı.
Ligin 34. haftasında Konyaspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise haftayı BAY geçecek.