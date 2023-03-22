Konyaspor kırmızı kartı itiraf eden Ahmet Oğuz'a ceza verdi

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçına hakem kararları damga vurmuştu.

Konyasporlu Ahmet Oğuz, Leo Dubois'e yaptığı olay hareketin kırmızı kart olduğunu televizyon ekranlarında itiraf etti.

Bu durum Galatasaray camiasında alkışla karşılanırken Konyaspor'da rahatsızlık yarattı.

Yeşil-beyazlı kulübün, Ahmet Oğuz'a Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına izinsiz çıktığı gerekçesiyle ceza kestiği ifade edildi.

"Ben maçtan sonra bir açıklama yaptım. 'Her pozisyona kırmızı kart verilse futbol oynanmaz.' diye ama pozisyonu izledikten sonra insanlara da hak vermiyor değilim aslında. Ben de izledikten sonra üzüldüm aslında. Yani kırmızı kart olabilirmiş. Biliyorsunuz, futbolun içinde reaksiyonlar oluyor. Sarı karta bile itiraz etmişim ben. Kırmızı da olabilirmiş yani, verse de bir şey diyemezmişim. Olabilir, kırmızı olabilirmiş. Verse bir şey diyemezmişim. Onu diyorum sadece. "