Konyaspor kırmızı kartı itiraf eden Ahmet Oğuz'a ceza verdi

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Konyaspor-Galatasaray maçına hakem kararları damga vurmuştu.
Konyasporlu Ahmet Oğuz, Leo Dubois'e yaptığı olay hareketin kırmızı kart olduğunu televizyon ekranlarında itiraf etti.
Bu durum Galatasaray camiasında alkışla karşılanırken Konyaspor'da rahatsızlık yarattı.
Yeşil-beyazlı kulübün, Ahmet Oğuz'a Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına izinsiz çıktığı gerekçesiyle ceza kestiği ifade edildi.
Ahmet Oğuz ne demişti?
"Ben maçtan sonra bir açıklama yaptım. 'Her pozisyona kırmızı kart verilse futbol oynanmaz.' diye ama pozisyonu izledikten sonra insanlara da hak vermiyor değilim aslında. Ben de izledikten sonra üzüldüm aslında. Yani kırmızı kart olabilirmiş. Biliyorsunuz, futbolun içinde reaksiyonlar oluyor. Sarı karta bile itiraz etmişim ben. Kırmızı da olabilirmiş yani, verse de bir şey diyemezmişim. Olabilir, kırmızı olabilirmiş. Verse bir şey diyemezmişim. Onu diyorum sadece. "
"İnsanlar kusura bakmasın"
"Pozisyonu izlemeden önce yaptığım yorum yanlışmış. Pozisyonu izledikten sonra onlara da hak veriyorum. Dubois kardeşimizden de özür diliyorum. İstemsizce de olsa futbola aykırı bir hareket yaptım. İnsanlar kusura bakmasın."
"Dubois'ten özür dilerim"
"En büyük pişmanlığım pozisyon bittikten sonra Dubois'in yanına gitmemem zaten. Daha sonra dert oldu bana. Özür dilememem dert oldu. Özür dilerim Dubois'ten. Tekrardan inşallah sağlığına kavuşur."