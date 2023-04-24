Konyaspor TFF'ye başvurdu: VAR kayıtları açıklansın Süper Lig ekibi Konyaspor, hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve TFF'ye VAR kayıtlarının açıklanması için başvuru yaptıklarını duyurdu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, TFF'ye VAR kayıtlarıyla ilgili çağrıda bulundu.

Ayrıca, TFF'ye VAR kayıtlarının açıklanması için başvuru yaptıklarını açıkladı.

Yeşil beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynadığımız Adana Demirspor maçının 'VAR' kayıtlarının açıklanmasını talep ettiğimiz dilekçemizi Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik. TFF'nin şeffaflık anlayışı gereği VAR kayıtlarını açıklaması isabetli olacaktır. Adaleti sadece sesi çok çıkanların değil, Anadolu kulüpleri başta olmak üzere futbolumuzun gelişimi için istiyoruz." denildi.

İşte Konyaspor'un açıklaması