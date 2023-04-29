Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Konyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı ilk maçta Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, çıkışa geçmek için mutlak galibiyet istiyor.

Konyaspor ise geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek moral buldu ve evinde Trabzonspor'u yenerek devamını getirmek istiyor.

İki takımın sezonun ilk yarısındaki karşılaşması ise 2-2 sona ermişti.

İlk 11'ler

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Uğurcan, Calvo, Ahmet, Soner, Bouchalakis, Marlos, Konrad, Pozuelo, Mame

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Siopis, Doğucan, Bardhi, Hamsik, Trezeguet, Bakasetas, Umut