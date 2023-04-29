Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Konyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı ilk maçta Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, çıkışa geçmek için mutlak galibiyet istiyor.
Konyaspor ise geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek moral buldu ve evinde Trabzonspor'u yenerek devamını getirmek istiyor.
İki takımın sezonun ilk yarısındaki karşılaşması ise 2-2 sona ermişti.
İlk 11'ler
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Uğurcan, Calvo, Ahmet, Soner, Bouchalakis, Marlos, Konrad, Pozuelo, Mame
Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Siopis, Doğucan, Bardhi, Hamsik, Trezeguet, Bakasetas, Umut