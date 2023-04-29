Konyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Arabam.com Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16:00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Konyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı ilk maçta Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, çıkışa geçmek için mutlak galibiyet istiyor.

Konyaspor ise geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek moral buldu ve evinde Trabzonspor'u yenerek devamını getirmek istiyor.

İki takımın sezonun ilk yarısındaki karşılaşması ise 2-2 sona ermişti.

Eksikler

Konyaspor'da Konyaspor'da sakatlıkları devam eden Adil Demirbağ, Oğulcan Ülgün, Muric, Endri Çekiçi, Muhammet Demir ve Uche Ikpeazu'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Denswil, Visca, Serkan, Dorukhan, Naci Ünüvar ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda yok. Öte yandan cezalı Larsen de karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

Muhtemel 11'ler

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Michalak, Pozuelo, Marlos Moreno, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Bartra, Hüseyin, Gbamin, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Markovic, Trezeguet, Maxi Gomez