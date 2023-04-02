Konyaspor, Ümraniyespor karşısında 1 puanı son dakikada aldı Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, 90+7. dakikada bulduğu golle Ümraniyespor'la 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig’de 27. hafta maçında Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor ile Aleksandar Stanojevic'in ekibi Konyaspor, hakem Arda Kardeşler yönetiminde Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılıklı gollere sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Konyaspor son dakikada beraberliği buldu

Ümraniyespor, Kahraman Demirtaş'ın 62. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti. Konyaspor'un golü 82. dakikada Mame Diouf'tan geldi.

Ümraniyespor, 89. dakikada Onur Ayık ile bir kez daha öne geçti.

Maç bu skorla bitecek derken, Konyaspor'da Soner Dikmen 90+7'de sahneye çıktı ve maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Bu beraberliğin ardından Ümraniyespor 23, Konyaspor 35 puana yükseldi.

Ümraniyespor, Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Konyaspor, evinde Antalyaspor'u konuk edecek.