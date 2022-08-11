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    Konyaspor - Vaduz maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Konferans Ligi 3. Tur rövanşında Konyaspor, sahasında Vaduz'u konuk ediyor.
    • 11.08.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 09:43
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    Konyaspor - Vaduz maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Konferans Ligi 3. Tur rövanşında Arabam.com Konyaspor, sahasında Liechtenstein'in Vaduz ekibiyle karşı karşıya geliyor.

    Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

    Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 1-1 berabere tamamlayan Konyaspor, taraftarı önünde play-off etabına çıkmasını sağlayacak skoru almaya çalışacak.

    Muhtemel 11'ler

    Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi

    Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek


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