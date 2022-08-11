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Konyaspor - Vaduz maçının muhtemel 11'leri
UEFA Konferans Ligi 3. Tur rövanşında Konyaspor, sahasında Vaduz'u konuk ediyor.
- 11.08.2022 - 09:21
- Güncelleme : 11.08.2022 - 09:43
UEFA Konferans Ligi 3. Tur rövanşında Arabam.com Konyaspor, sahasında Liechtenstein'in Vaduz ekibiyle karşı karşıya geliyor.
Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 1-1 berabere tamamlayan Konyaspor, taraftarı önünde play-off etabına çıkmasını sağlayacak skoru almaya çalışacak.
Muhtemel 11'ler
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi
Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek