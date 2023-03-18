Konyaspor ve Galatasaray'dan maç sonu paylaşımları Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenen Konyaspor'un sosyal medya paylaşımına sarı kırmızılı kulüpten de yanıt gecikmedi.

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Galatasaray'ın 14 maçlık serisi, Konya'da sona erdi Yeşil-beyazlı takımın gollerini 62'de Soner Dikmen ve 90+3'te Oğulcan Ülgün'den geldi. Konuk ekibin tek golünü ise 31. dakikada Milot Rashica kaydetti.

Bu yenilgiyle Galatasaray'ın ligde 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Maç sonrası sosyal külüplerin sosyal medya paylaşımları Karşılaşmanın ardından, Konyaspor'un sosyal medya hesabından "Game Over" yazılı bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşıma da Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından şampiyonluğa gönderme yapılarak "Bizim oyunumuz farklı!" ifadeleriyle karşılık verildi.