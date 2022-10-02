Konyaspor'dan 3 boyutlu koreografi

Konyaspor taraftarları, Ümraniyespor maçı öncesi anlamlı bir koreografiye imza attı.

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, kendi sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar maç öncesinde yaptığı anlamlı koreografi ile efsanelerini andı.

Konyaspor, efsanelerine yer verdi

NALÇACILILAR Taraftar Grubu, Ümraniyespor maçının başında 100. yıla özel vefa koreografisi yaptı. Görselde, yeşil beyazlıların efsanelerine yer verildi.

Konyaspor'un mevcut Başkanı Fatih Özgökçen ve Teknik Direktörü İlhan Palut'un yer aldığı koreografide ayrıca efsane hocaları arasına adını yazdıran Aykut Kocaman da bulundu.

Yeşil beyazlıların kurucularından olan Süreyya Rıfat Ege, vefat eden futbolcuları Ahmet Çalık ve Muhammed Yürukuslu'nun yanı sıra Konyaspor bayrağı asarken hayatını kaybeden Recep Kum ile trafik kazasında ölen minik Konyaspor taraftarı Alperen Öztaş’ın da bulunduğu görselde, trafik kazasında sakatlanan Poljak'a da yer verildi.

İşte o koreografi...