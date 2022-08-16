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    Konyaspor'dan Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvuru

    Konyaspor Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvuruda bulundu.
    • 16.08.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 10:45
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    Konyaspor'dan Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvuru

    Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, stat zeminin bozulması nedeniyle Başakşehir maçını Eskişehir'de oynamıştı. Gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına konuk olacak Konyaspor, 4.hafta da  Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar iç sahadaki Fenerbahçe maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

    Konyaspor Yönetimi, Fenerbahçe ile ilk maçı İstanbul'da, rövanş mücadelesini ise Konya'da oynamak için çalışmalara başladı.

    "Fenerbahçe maçı için TFF'den fikstür değişikliği istedik"

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen "Başakşehir erteleme talebimizi kabul etmedi. Fenerbahçe maçı için TFF'den fikstür değişikliği istedik. İlk maçın İstanbul'da ikinci maçın Konya'da olmasını istedik. TFF henüz cevap vermedi. 15 günlük süre var." dedi.

    Konyaspor dan Fenerbahçe maçı için TFF ye başvuru #1


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