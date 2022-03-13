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    Konyaspor'dan Kayserispor karşısında muhteşem geri dönüş

    Süper Lig2de 29. hafta mücadelesinde Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 15:38
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 15:42
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    Konyaspor'dan Kayserispor karşısında muhteşem geri dönüş

    Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, Kayserispor deplasmanına konuk oldu.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmayı başardı.

    MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

    Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Guilherme, 52 ve 61. dakikalarda Sokol Cikalleshi kaydetti.

    Mücadelede Kayserispor'un golleri ise 7. dakikada Abdulkadir Parmak ve 14. dakikada Mario Gavranovic'ten geldi.

    Alınan bu sonucun ardından Konyaspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 55'e yükseltti. Kayserispor ise üst üste üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrılarak 38 puanda kaldı.

    Konyaspor dan Kayserispor karşısında muhteşem geri dönüş #1

    HİKMET KARAMAN TRİBÜNDE

    Öte yandan Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti.

    Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kayserispor Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

    Konyaspor dan Kayserispor karşısında muhteşem geri dönüş #2


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