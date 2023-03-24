Konyaspor'dan PFDK'ya tepki Konyaspor, PFDK'nın Galatasaray maçıyla ilgili verdiği cezaya tepki gösterdi.

AA

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etmişti. Mücadele yeşil-beyazlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermiş, böylelikle Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

Süper Lig takımlarından Konyaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca verilen 612 bin 500 lira para cezasına tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, verilen para cezasının şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi.

"Kesilen cezalara anlam veremiyoruz"

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk ettikleri maçın ardından kulübe kesilen bu cezanın, adalet ve hakkaniyet duygusundan uzak olduğu savunulan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: