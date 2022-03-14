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    Koreli gazeteciden Arda Güler'e övgü

    Fenerbahçe'de yıldızı parlayan genç Arda Güler'e Kim Min-Jae'nin ülkesi Güney Kore'den de övgü dolu sözler geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 09:47
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    Koreli gazeteciden Arda Güler'e övgü

    Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor 'a konuk olan Fenerbahçe 'de 17 yaşındaki yıldız Arda Güler, profesyonel kariyerindeki ilk golünü kaydetti ve yaptığı asistle de geceye damga vurdu.

    Alanya'da 5-2 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona eren maça yedek başlayan Arda Güler, 73. dakikada Mesut Özil'in yerine dahil olurken takımını öne geçiren golü attı. 2-2 eşitlikle devam eden maçın 78. dakikasında Diego Rossi'nin pasında topla buluşan 17 yaşındaki yetenek, tek vuruşla skoru 3-2'ye getirdi.

    Koreli gazeteciden Arda Güler e övgü #1

    TARİHE GEÇTİ

    Arda Güler böylece profesyonel kariyerinin ilk golünü atmış oldu. Yıldız futbolcu ayrıca Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. Fenerbahçe'nin 90+4. dakikada Berisha ile kaydettiği 5. golde ise asisti yapan isim Arda Güler oldu. Başarılı oyuncunun şık asisti sosyal medyada çok konuşuldu.

    HAYRAN KALDI

    Güney Koreli Futbol yazarı Jason Hanshin Lee, Arda Güler'in Aytemiz Alanyaspor maçındaki performansının ardından Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Kim Min-jae'ye ilginç bir teşekkürde bulundu. Jason Hanshin Lee, "Fenerbahçe'de transfer olduğu için Kim Min-Jae'ye çok teşekkür ediyorum. Böylece Türk futbolunun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneğini izleme fırsatı verdi." ifadelerini kullandı.

    Koreli gazeteciden Arda Güler e övgü #2


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