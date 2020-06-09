Kruse'nin sakatlığı bir türlü geçmiyor

7 Mart'ta sakatlanan Kruse'nin 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak aradan 3 ay geçmesine rağmen oyuncunun hala iyileşememesi tepki topladı.

Cuma günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de Kruse'den gelen haberler teknik heyetin keyfini kaçırdı.

7 Mart’ta oynanan Denizlispor maçında sakatlanan Alman futbolcunun sağ ayak bileği iç ve dış yan bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edildiği belirtilmişti.

Kruse'nin 4 ila 6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklansa da aradan 3 ay geçmesine rağmen 32 yaşındaki oyuncunun hala iyileşememesi tepki topladı.

HAYALİM ALMANYA'YA DÖNMEK

Max Kruse, son günlerde Alman basınına verdiği röportajlarda hayalinin ülkesine geri dönmek olduğunu söylemişti.

Kruse, ''Yeni tecrübelere açık olduğumu düşünsem de, içimde bir ev özlemi olduğunu, bir parçanın eksik olduğunu hissettim. Almanya benim evim ve tekrar Almanya'da oynamanın hayalini kuruyorum.'' şeklinde konuşmuştu.