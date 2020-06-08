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    Kruse'nin yerine Mehmet Ekici oynayacak

    Fenerbahçe'de Riva kampının en iyilerinden biri olan Mehmet Ekici'nin, Kayserispor maçında sakatlığı bulunan Kruse'nin yerine oynaması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 14:32
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    Kruse'nin yerine Mehmet Ekici oynayacak

    Sezonun ilk yarısında Ersun Yanal tarafından TFF’ye verilen kadroya dahil edilmeyen Mehmet Ekici, dışında bırakılmıştı.

    Koronavirüs nedeniyle lige verilen ara, Ekici’nin tam anlamda hazır hale gelmesi için fırsat oldu. 30 yaşındaki oyuncu, bunu en iyi şekilde değerlendirdi. Başarılı oyuncu, Riva Kampı’nın da en formda isimlerinden oldu.

    KRUSE'NİN YERİNE OYNAYACAK

    Ekici için sezonun kalan bölümünde göstereceği performansın büyük önemi var. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

    Fenerbahçe’ye istediği katkıyı veremediğini düşünen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertlilerde şampiyonluk yaşamadan ayrılmak istemiyor.

    Kruse’nin sakatlığında Ekici’nin düzenli olarak 11’de yer alması bekleniyor.

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