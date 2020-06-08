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Kruse'nin yerine Mehmet Ekici oynayacak

Kruse'nin yerine Mehmet Ekici oynayacak

Fenerbahçe'de Riva kampının en iyilerinden biri olan Mehmet Ekici'nin, Kayserispor maçında sakatlığı bulunan Kruse'nin yerine oynaması bekleniyor.