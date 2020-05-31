Kruse'yi Bundesliga'dan 3 kulüp istiyor Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Max Kruse için Bundesliga ekipleri Wolfsburg, Frankfurt ve Hertha Berlin'in devreye gireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Max Kruse, geçtiğimiz haftalarda ülke basınına açıklamalarda bulunmuştu.

Hayalinin yeniden Almanya'da forma giymek olduğunu söyleyen Kruse, ''Yeni tecrübelere açık olduğumu düşünsem de içimde bir ev özlemi olduğunu, bir parçanın eksik olduğunu hissettim. Almanya benim evim ve tekrar Almanya'da oynamanın hayalini kuruyorum.'' şeklinde konuşmuştu.

ALİ KOÇ 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Alman futbolcunun bu açıklamalarının ardından Başkan Ali Koç'un ise 5 milyon euro bonservis getirmesi halinde, Kruse'ye izin vereceği öğrenilmişti.

BUNDESLİGA'DA 3 KULÜP İSTİYOR

32 yaşındaki futbolcu için Bundesliga'dan 3 kulübün devreye gireceği belirtildi.

Bu kulüplerin ise Wolfsburg, Frankfurt ve Hertha Berlin olduğu öğrenildi.

Kanarya ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Max Kruse; bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 23 karşılaşmada, takımına 7 gol, 8 asistlik katkıda bulunmuştu.