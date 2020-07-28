Kulüpler Birliği: Küme düşme kaldırılsın

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği toplantısında ligi son 3 sırada bitiren takımların küme düşmemesi konusunda fikir birliğine varıldığını açıkladı.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de yer alan takımların yanı sıra lige yeni yükselen Hatayspor ve Erzurumspor takımlarının da katıldığı toplantı sonrasında alınan kararları açıkladı.

KÜME DÜŞME KALDIRILSIN

Küme düşen takımlar, Kayserispor, Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor'un talebini dikkate alan kulüplerin ortak paydada buluştuğunu ifade eden Sepil şu ifadeleri kullandı:

"Ligi son 3 sırada bitiren Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü, ligden düşmenin kaldırılmasını talep etti. Toplantıda, kulüplerin tamamı bu konuda ortak görüşte birleşti. Pandemi sürecinde 7 kulüp, küme düşme olmasın diye başvuru yapmıştı. Şimdi yine bu kulüpler, özellikle düşen 3 takım, tekrar konuyu gündeme getirdiler. Kulüplerin tamamı, müracaat eden kulüplerle aynı görüşte. TFF'ye bu konuda tavsiye kararında bulunacağız."





YABANCI KURALI ERTELENSİN

Öte yandan yeni yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Göztepe başkanı, "Yeni yabancı kuralının önümüzdeki sezon uygulanması kulüplere yarar değil, hatta zarar sağlayacak. Gelin bu işi bir yıl erteleyelim, gelecek sezon birlikte daha iyi bir planlama yapalım. TFF ile yayıncı kuruluş arasında yapılacak toplantıların tamamında, bugün yeni kurulan bir İcra Kurulu'nun da kesinlikle yer almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.