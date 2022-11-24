Kulüpler Birliği yabancı hakem için toplanıyor

Aylık toplantısını gerçekleştirmek üzere toplanacak olan Kulüpler Birliği'nde başkanlar, yabancı hakem konusunu gündeme getirecek.

Kulüpler Birliği'nin olağan aylık toplantısı, vakfın Maslak'taki ofisinde yapılacak.

Toplantıya tüm kulüplerin katılımı bekleniyor. Gündemde konuşulacak en önemli husus ise hakem kararları olacak.

Geride kalan 14 hafta boyunca tatmin etmeyen hakem performanslarının ardından gündeme getirilen yabancı hakem konusu, detaylı bir şekilde değerlendirilecek.





Yabancı hakem oylaması yapılacak

VAR'da ya da saha içinde yabancı hakem talebi, kulüplerin oylamasına sunulacak. Buna göre TFF'ye sunum yapılacak.

Toplantının ardından resmi açıklama da yapılması bekleniyor. Kulüpler Birliği'ndeki bir diğer gündem maddesinin ise düşen gelirler olacağı ifade edildi.

TFF'den yabancı hakem açıklaması gelmişti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise önceki haftalarda yaptığı açıklamada, "Belki VAR için yabancı hakem getirebiliriz. Sayıdan çok, kalitesi yüksek VAR hakemi lazım. Geçmişle kıyasladığımızda, 12 haftalık VAR kararları oldukça iyi. Orta hakemle ilgili yabancı hakem gündemimizde yok, söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kulüpler Birliği'nin yabancı hakem konusunda nasıl bir karar alacağı merak edilirken, yabancı hakem istenmesi durumunda TFF'nin tutumunun değişip değişmeyeceği de merak edilen bir diğer konu oldu.