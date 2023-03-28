Kulüpler Birliği'nden kritik toplantı Kulüpler Birliği, gündemde yer alan konularla ilgili yarın toplanıyor. Toplantının ana maddesinde ise ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılıp sayılmaması masaya yatırılacak.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Yaşanan bu facianın ardından depremin en şiddetli hissedildiği yerlerden olan Hatay ve Gaziantep şehirlerinin takımları Hatayspor'la Gaziantep FK Süper Lig'den çekilme kararı almıştı.

Gelişme üzerine TFF, kalan maçlarda iki takımın hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

Kulüpler Birliği Ali Koç başkanlığında toplanacak

Bu konu hakkında Kulüpler Birliği Vakfı, çarşamba günü saat 14.00'te Ali Koç başkanlığında bir araya gelecek.

Toplantıda Beşiktaş'ın ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarında hükmen mağlup sayılmasına yönelik itirazı masaya yatırılacak.

Ortak bir karar verilirse TFF'ye gidilecek

Tüm kulüplerin bu konu hakkındaki görüşlerini yarın dile getireceği, burada ortak bir karar alınması halinde TFF'ye gidileceği öğrenildi.