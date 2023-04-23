Spor camiasından 23 Nisan mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 103. yılını kutladığımız bugün, Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu özel günü kutladılar.
İşte 23 Nisan paylaşımları
TFF
TFF'den yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
"Milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemiz ile demokrasi tarihimizin en önemli kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. Yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu meşaleyi sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Ulu Önder "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." sözleriyle geleceğin teminatı olan çocuklara inancını ve güvenini göstermiştir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanları için canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanları ile Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri şükran ve saygıyla anarken; aydınlık Türkiye'nin olduğu gibi futbolumuzun da geleceği olan değerli çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız."
Beşiktaş
Beşiktaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışı ile birlikte dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin açıklamasında ise şöyle denildi:
"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"
Galatasaray
Galatasaray'ın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
"Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklarımız, bağımsızlığımızın yarınlardaki koruyucuları olduklarını bilerek bu bayramı sevinçle yaşasınlar, Atalarına layık nesiller olma sorumluluklarını hiç unutmasınlar."
Trabzonspor
Trabzonspor'un paylaşımında şöyle denildi:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."