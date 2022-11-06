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    Kylian Mbappe, Mauro Icardi'yi tebrik etti

    Kylian Mbappe, Mauro Icardi'yi tebrik etti

    Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Beşiktaş derbisinde 2 gol atan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye tebrik mesajı yolladı.
    • 06.11.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 14:01
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    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının 2 golünü atarak derbiye damga vuran Mauro Icardi'ye eski takımı Paris Saint-Germain cephesinden özel bir kutlama mesajı geldi.

    Mbappe, alkış emojisi yorumu yaptı

    PSG'nin Fransız yıldız oyuncularından Kylian Mbappe, maçın ardından "İnanılmaz gece, inanılmaz derbi" şeklinde bir paylaşım yapan eski takım arkadaşı Mauro Icardi'nin paylaşımının altına alkış emojisi koydu.

    Kylian Mbappe, Mauro Icardi yi tebrik etti #1

    Paylaşım büyük beğeni topladı

    Icardi ve Mbappe'nin bu paylaşımları kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

    Kylian Mbappe, Mauro Icardi yi tebrik etti #2

    Kylian Mbappe, Mauro Icardi yi tebrik etti #3


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