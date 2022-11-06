Kylian Mbappe, Mauro Icardi'yi tebrik etti

Kylian Mbappe, Mauro Icardi'yi tebrik etti

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Beşiktaş derbisinde 2 gol atan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye tebrik mesajı yolladı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının 2 golünü atarak derbiye damga vuran Mauro Icardi'ye eski takımı Paris Saint-Germain cephesinden özel bir kutlama mesajı geldi.

Mbappe, alkış emojisi yorumu yaptı

PSG'nin Fransız yıldız oyuncularından Kylian Mbappe, maçın ardından "İnanılmaz gece, inanılmaz derbi" şeklinde bir paylaşım yapan eski takım arkadaşı Mauro Icardi'nin paylaşımının altına alkış emojisi koydu.

Paylaşım büyük beğeni topladı

Icardi ve Mbappe'nin bu paylaşımları kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.