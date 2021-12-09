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    Lazio - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lazio'ya konuk olacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 21:39
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 22:49
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    Lazio - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Galatasaray, deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşacak.

    Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Lazio: Strokosha, Hysaj, Luis Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic - Savic, Leiva, Basic, Pedro, Zaccagni, Immobile

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Diagne

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