Lemina: Bielsa bana en komple oyuncu sensin dedi

Lemina: Bielsa bana en komple oyuncu sensin dedi

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Lemina, Marsilya'da oynarken Bielsa'nın kendisine neler söylediğini anlattı. Gabonlu futbolcu Miralem Pjanic hakkında da konuştu.

Galatasaray'ın Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, Fransa basınına açıklamalarda bulundu.

Biir dönem Juventus'ta da oynayan Gabonlu orta saha oyuncusu, Boşnak futbolcu Miralem Pjanic hakkında da konuştu.

"DEĞERİ AZ BİLİNİYOR"

Lemina, Miralem Pjanic için; "Pjanic beni etkiliyor. Bence değeri az bilinen orta saha oyuncularından birisi. Onu PSG'de görecektim. Böylelikle Neymar'ın defansa gelip top almasına gerek kalmazdı. (Gülüyor)" dedi.

"BIELSA KOMPLE OLDUĞUMU SÖYLERDİ"

Lemina; "Bielsa bana takımdaki en komple oyuncu olduğumu söyledi. Giannelli Imbula 6 numarada oynuyordu. O benileyken her yerde oynayabilirdim. 6 numara pozisyonu hariç, o onun pozisyonuydu. Imbula, Avrupa'daki en etkileyici orta sahaydı." şeklinde konuştu.