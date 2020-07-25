Lemina'dan veda: Bu hikaye bitmedi

Yeni sezonda Fatih Terim'in takımda düşünmediği isimlerden biri olan Lemina, Instagram hesabından "Bu hikaye bitmedi" şeklinde bir paylaşım yaparak kafaları karıştırdı.

Sezon başında Southampton'dan kiralanan Mario Lemina, sakatlıklar yüzünden birçok maçı kaçırmak zorunda kalmıştı. Deneyimli isim, sosyal medya hesabından Galatasaraylı taraftarlara bir veda mesajı yayınladı.

"BU HİKAYE BİTMEDİ"

Lemina, yaptığı açıklamada "Galataaray formasını giydiğim için onur ve gurur duyuyorum. Herkese teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma, hocama ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok yakında görüşürüz. Bu hikaye bitmedi." dedi.

PERFORMANSI İYİ, İSTİKRARI KÖTÜ

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 20 maçta forma giyerken, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda yine 4'er maçta sahada yer aldı. Tüm kulvarlarda 28 maçta oynayan Lemina, 1 gol attı.