Lens: Galatasaray maçı derbi gibi değildi

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, ligde seyircisiz olarak oynadıkları Galatasaray maçının derbi gibi hissettirmediğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, siyah-beyazlı kulübe röportaj verdi.

Karantina günlerinin zorluğundan söz eden Lens, seyircisiz maçların daha farklı geçeceğini de ekledi. Sergen Yalçın için övgü dolu ifadeler kullanan tecrübeli futbolcu, ligde hala hedeflere sahip olduklarının da altını çizdi.

''ŞÜKRETMEYİ ÖĞRENDİK''

''Klişe gibi görünebilir ama bu süreçte şükretmeyi öğrendik çünkü normal koşullarda hayatın tadını çıkarıyorsunuz. Ancak karantina döneminde bunlar zor bir hale geldi ve insanların tüm özgürlükleri elinden alındı. Bazı insanlar sağlık endişesi nedeniyle aileleriyle görüşemedi. Birçok şeyin kıymetini bilmeyi öğrendik.’’

''G.SARAY MAÇI DERBİ GİBİ DEĞİLDİ''

‘’Yaklaşık iki, üç haftadır takım halinde antrenmanlar yapıyoruz. Hem yoğunluk anlamında iyi antrenmanlar yaptık hem de maç ritmini yakaladık. Tabii garip bir durum. Biz Galatasaray maçını da seyircisiz oynadık. Oradaki hissiyat gerçekteN bir derbi maçı gibi değildi. Taraftarlar bizim için çok önemli. Bizim taraftarımız maç içinde bizi iten, çok iyi destek veren bir taraftar. Şimdi o destekten mahrum kalacağız. Böylece kendi yeteneklerimize daha çok odaklanmak zorunda kalacağız. Ancak inanıyorum ki bizi kalpten desteklemeye devam edecekler. Ligde hedeflerimiz var, eğer hedeflerimize ulaşırsak taraftarlarımızı gururlandırıp mutlu etmek için sebebimiz olmuş olacak.’’





''LİGDE HEDEFLERİMİZ VAR''

‘’Ligde hala hedeflerimiz var. Şampiyonluktan bahsedeceksek biraz şanslı olmamız gerekebilir. Ancak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi gerçekçi hedeflerimiz de var. Tüm maçlarımızı kazanırsak rakiplerimizin puan kaybetmesi durumunda o anlamda da bir şansımız olabilir. Bizim yapmamız gereken şey maçları kazanıp rakipleri beklemek.’’

''SERGEN YALÇIN MODERN BİR TEKNİK DİREKTÖR''

‘’Kariyerim boyunca birçok teknik direktörle çalıştım. Sergen Yalçın'ın şöyle bir özelliği var; hem üst düzey futbol oynamış hem de şimdi teknik direktörlük yapan ender insanlardan biri. Sonuçta 70'lerden ya da 80'lerden bir insan değil. Oyuncuyla nasıl iletişim kurması gerektiğini iyi bilen, antrenmanlarda bir şey anlatması gerektiğinde bunu nasıl yapacağını bilen modern ve özel bir teknik direktör.’’