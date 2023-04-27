Lider Barcelona konuk olduğu Rayo Vallecano'ya yenildi İspanya La Liga'nın 31. haftasında Barcelona, konuk olduğu Rayo Vallecano'ya 2-1 mağlup olarak Real Madrid ile puan farkını 14'e çıkarma fırsatını kaçırdı.

AA İspanya La Liga'nın lideri Barcelona, en yakın rakibi Real Madrid'in Girona'ya 4-2 yenildiği 31. haftada Rayo Vallecano deplasmanına çıktı. Barça mücadeleden 2-1 yenik ayrılarak ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 14'e çıkarma fırsatını tepti. Rayo Vallecano'nun gollerini Alvaro Garcia Rivera (19) ve Fran Garcia (53) atarken Barcelona'nın tek golü Robert Lewandowski'den (83) geldi. Ligde bu sezon 3. yenilgisini alan Katalan takımı 76 puanla liderliğini sürdürürken Real Madrid ise 65 puanla ikinci sırada bulunuyor. Rayo ise 43 puanla 9. sıraya yükseldi.