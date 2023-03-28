Lider Samsunspor, Boluspor'u farklı geçti 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında lider Samsunspor, Boluspor'u 5-1 mağlup etti.

1. Lig'de 29. hafta mücadelesinde lider Samsunspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda maçı Samsunspor, 5-1'lik farklı skorla kazandı.

Douglas, hat-trick yaptı

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 47, 53 ve 61. dakikadalarda Douglas Tanque, 74. dakikada Tomane ve 84. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü, 8. dakikada Gökhan Alsan'dan geldi.

Samsunspor, seriye devam etti

Ligde oynadığı son 19 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Hüseyin Eroğlu'nun yönetimindeki Samsunspor, son 6 maçından da galip ayrıldı. Boluspor ise ligde 2 maç aranın ardından mağlup oldu.

Puan farkı 7'ye çıktı

Bu galibiyetle 60 puana yükselen lider Samsunspor en yakın takipçisi Eyüpsporla puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Boluspor ise 41 puanda kaldı.

Ligin 30. haftasında Boluspor, haftayı BAY geçecek. Samsunspor ise Pendikspor'u konuk edecek.