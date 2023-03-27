Lincoln Henrique, ameliyat oldu Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin yurt dışında başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanan mücadelenin ikinci yarısında sakatlanmıştı.

24 yaşındaki oyuncunun diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmişti.

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique ile ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında Brezilyalı futbolcunun ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle yurt dışında operasyon geçirdiği belirtildi.

"Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: