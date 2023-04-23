Lincoln Henrique ve eşinden 23 Nisan paylaşımı Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller 23 Nisan paylaşımı yaptı. Çift, "Çocuklarımın Atatürk'ü tanıyarak büyümesini istedik" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle 10 Mart tarihinden bu yanan forma giyemeyen ve uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller sosyal medya hesaplarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı yaptı.

Aile fotoğrafı paylaştılar

Boğaz gezisinde çekilmiş aile fotoğrafı paylaşan Lincoln Henrique'nin eşi ve çocuklarının üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler vardı.

Çift sosyal medyada yaptığı paylaşımda çocuklarının Atatürk'ü tanımaları gerektiğini söyledi.

"Bu güzel ülkenin kurucusuna teşekkür ederiz"

Çiftin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: