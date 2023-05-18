Lincoln Henrique'den anlamlı hareket Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Muller çifti oğulları Henrico'nun doğum gününü kimsesiz çocuklarla birlikte kutladı.

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği ve Sevilla maçında sakatlanarak sezonu kapatıp ameliyat olan Lincoln Henrique ve eşi Adriana Muller'den alkışlık hareket geldi.

Kimsesiz çocuklarla bir araya geldi

Çift, küçük oğulları Henrico'nun doğum gününü kimsesiz çocuklarla birlikte kutladı.

Fenerbahçe temalı doğum gününde çocuklara hediyeler dağıtıldı.

35 maçta oynadı

Deneyimli futbolcu Sevilla maçında sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı.

Brezilyalı oyuncu bu sezon 35 maçta 2 gol 8 asistlik katkı sağladı.