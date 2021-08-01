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    Lionel Carole: Beşiktaş'a karşı galip gelmek mutluluk kaynağı

    Bir dönem Galatasaray forması giyen Lionel Carole, Kayserispor-Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 09:39
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    Lionel Carole: Beşiktaş'a karşı galip gelmek mutluluk kaynağı

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Kayseri ekibi 3-0'lık skorla kazandı.

    Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kayserispor'un yeni transferlerinden Lionel Carole'un maçtan sonra yaptığı paylaşım dikkat çekti.

    "MUTLULUK KAYNAĞI"

    Carole paylaşımında "Sarı kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" ifadelerini kullandı.

    Lionel Carole: Beşiktaş a karşı galip gelmek mutluluk kaynağı #1

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