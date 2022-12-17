Lionel Messi formaları tükendi

Dünya Kupası'nda final maçına çıkacak olan Lionel Messi için forma üreticisi firma Adidas'tan yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun milli takım formasının tüm dünyada tükendiği aktarıldı.

Dünya Kupası'nda final maçında Arjantin ile Fransa yarın karşı karşıya gelecek.

Turnuvada 5 gol ve 3 asistle mücadele eden Lionel Messi, ülkesinin final yolculuğunda en önemli katkıya sahip oldu.

Diğer taraftan, süper yıldız oyuncunun formalarına olan ilgi çılgınlık seviyesini aştı.

Arjantin'in forma üreticisi olan Adidas, dünya çapında mavi-beyazlı formanın tükendiğini açıkladı.

Üretici firma duyurdu: Hiçbir yerde kalmadı

Çocuk, kadın, erkek farketmeksizin; hangi beden olursa olsun şu anda dünya üzerinde Arjantin forması kalmamış durumda.

Üretici firma, talebe oranla üretimleri yetiştirmenin imkansız olduğunu belirtiyor.

Buenos Aires, Madrid, Doha, Tokyo veya İstanbul; hangi şehirde olursa olsun üreticinin mağazalarında arkasında 10 numaralı Lionel Messi yazan Arjantin formaları tükendi.

Federasyon açıklama yaptı

Bu çılgınlık üzerine son olarak Arjantin Futbol Federasyonu'ndan da açıklama geldi.

Federasyon açıklamasında, "Daha çok satılmasını istiyor olsak da; yapabileceğimiz bir şey yok. Halkoın öfkesinin farkındayız ancak bu Adidas'ın sorunu. Önlerinde insan gücü ve ithalat gibi engeller var." denildi.

Zamanla yarışan üretici firma, final gününe kadar yeni formaları piyasaya sürmeye çalışıyor.