Liverpool konuk olduğu Leeds United'ı 6 golle geçti

AA
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Leeds United deplasmanına çıktı.
İlk yarı 35. dakikada Cody Gakpo ve 39. dakikada Muhammed Salah'ın golleri ile 2-0'lık Liverpool üstünlüğünde tamamlandı.
Maçın 47. dakikasında Leeds United, Luis Sinisterra'nın golüyle farkı bire indirse de Liverpool'da Diogo Jota, 52. dakikada farkı tekrar ikiye çıkardı.
Salah, 64. dakikada skoru 4-1'e getirirken Jota maçın 73. dakikasında skoru 5-1'e taşıdı.
Maçın son golü ise 90. dakikada Darwin Nunez'den geldi ve Liverpool müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Liverpool ligde 47 puanla 8. sırada yer alırken Leeds United ise 29 puanla 16. sırada kaldı.