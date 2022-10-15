Liverpool-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne olacak.Liverpool sahasında Manchester City'i ağırlayacak.Peki maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya gelecek.Dev maçın ne zaman oynanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak uyandırdı.

Futbolseverler Liverpool - Manchester City maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Liverpool Premier Lig'de oynadığı 8 maçta 10 puan toplayabildi.Liverpool 8 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City Premier Lig'de oynadığı 9 maçta 23 puan toplayarak ligde ikinci sırada yer alıyor.

Bu iki ekibin karşı karşıya geleceği maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.İşte maçın detayları..

Liverpool - Manchester City maçı ne zaman oynanacak?

Premier Lig'in 9. haftasında oynanacak Liverpool - Manchester City maçı 16 Ekim Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.Anfield stadyumunda oynanacak mücadele beIN SPORTS 3 kanalından naklen yayınlanacak