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- Liverpool-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 15.10.2022 - 16:57
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya gelecek.Dev maçın ne zaman oynanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak uyandırdı.
Futbolseverler Liverpool - Manchester City maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.
Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Liverpool Premier Lig'de oynadığı 8 maçta 10 puan toplayabildi.Liverpool 8 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City Premier Lig'de oynadığı 9 maçta 23 puan toplayarak ligde ikinci sırada yer alıyor.
Bu iki ekibin karşı karşıya geleceği maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.İşte maçın detayları..
Liverpool - Manchester City maçı ne zaman oynanacak?
Premier Lig'in 9. haftasında oynanacak Liverpool - Manchester City maçı 16 Ekim Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.Anfield stadyumunda oynanacak mücadele beIN SPORTS 3 kanalından naklen yayınlanacak