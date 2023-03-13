Lucas Torreira, Devrim Özkan'a ilan-ı aşk ettikten sonra hesabım çalındı dedi Galatasaray'da Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ünlü oyuncu iddiaları bir tweet'le yalanlayınca olanlar oldu.

Torrerira ve Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları, yaşananlar sonrasında iyiden iyiye güçlenirken ünlü futbolcu ile Devrim Özkan'dan peş peşe paylaşımlar geldi.

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımla aşk iddialarını yalanlarken, Torreira hayranlarını ise üzdü.

"Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler."

Devrim Özkan, takipten çıktı olanlar oldu

Devrim Özkan, bu tweet'in ardından Torreira'yı Instagram'da takipten çıktı.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ise kırık kalp ve ağlayan surat emojilerinin bulunduğu bir tweet paylaştı.

Galatasaraylı taraftarlar, "Devrim Özkan'la mı ayrıldınız" tarzı yorumlarda bulunarak tweet'in nedenini öğrenmeye çalıştı.

Deneyimli futbolcu, paylaşımından dakikalar sonra tweet'i sildi.

Lucas Torreira, yaşananların ardından bir tweet daha paylaştı ve "Devrim Özkan'ı seviyorum." ifadelerini kullandı. Ancak yıldız isim, bu tweet'ini de kısa süre içerisinde sildi.

"Twitter'ım çalındı"

Tüm bu olanların ardından Lucas Torreira, Twitter hesabının ele geçirildiğini ve geri aldığını açıkladı.

Galatasaraylı futbolcunun paylaşımında, "Üzgünüm hesabım ele geçirildi. Şimdi her şey yolunda, teşekkür ederim." ifadeleri yer aldı.