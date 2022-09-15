Lucas Torreira: Kendimi Galatasaray'a adadım

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, kulüp televizyonuna samimi açıklamalarda bulundu. Uruguaylı futbolcu, "Kendimi kulübe adadım. İstanbul'da trafik dışında her şey harika" dedi.

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, GSTV'ye özel bir röportaj verdi.

Konyaspor maçının önemine değinen Torreira, "Konyaspor maçı çok önemli. Taraftarlarımızın desteğini kazanmamız lazım. Onların desteği ile çok daha iyi oynuyoruz. Milli aradan önceki son maçımız, kazanmamız durumunda liderliğe yükselebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Muslera'ya herkes saygı duyuyor"

Sarı-kırmızılı takımı seçmesinde Kaptan Muslera'nın önemi olduğunu vurgulayan başarılı orta saha, "Muslera, buraya gelmemde çok önemli bir faktördü. Onunla daha önceden de konuşuyorduk. Bana buradaki projeyi anlattı. Onun dışında başkanla, Erden Timur'la, hocamızla konuştuk ve hepsi bana destek oldu. Bu güzel projenin ve büyük kulübün bir parçası olmak istedim. Bir Uruguaylı olarak çok saygı duyduğum bir insan Muslera. Onunla milli takımda oynamak zaten benim için bir ayrıcalıktı. Sadece Galatasaray taraftarları değil, diğer takım taraftarları da ona saygı duyuyor. Onunla birlikte oynayacağım için çok mutluyum." dedi.

"Taraftar çok iyi"

Galatasaray taraftarına övgüler yağdıran Torreira, "Taraftarlarımız gerçekten inanılmaz. Bizi karşıladıklarında tutkularını hissettim. Uruguay'da da taraftarlar böyledir. Bu tutku, benim de hissettiğim bir duygu. Bulunduğum ekibe kendimi adamayı seviyorum. O yüzden taraftarlarla kendimi çok yakın hissediyorum." şeklinde konuştu.

"Trafik dışında her şey harika"

İstanbul trafiğinin kendisini zorladığını aktaran yıldız futbolcu, "Biraz şanslıyım çünkü çok iyi bir şoförüm var. Eğer aracı onun yerine ben kullansaydım İstanbul trafiğine alışmam çok zor olurdu. Burada gerçekten kendimi rahat hissediyorum. Trafik dışında her şey harika gidiyor." dedi.

"Kendimi Okan Buruk'un isteklerine adadım"

Şampiyonluk hakkında da konuşan 26 yaşındaki oyuncu, "Sezon öncesi dönemde çok zamanım olmadı. Ben buraya geldiğimde sezon başlamıştı bile. Ancak buraya geldiğim zaman kendimi sürekli hocamızın isteklerine adadım, neler yapmam gerektiğini iyi anlamaya çalıştım. Ben takımı tanıyorum, takım da beni tanıyor. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve transferin son günlerinde de çok büyük isimler geldi. Galatasaray'ın amacı her zaman şampiyonluk mücadelesi vermektir, ismine yakışan da budur. Biz de bunu yapacağız ve şampiyonluk mücadelesi vereceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.