Lucas Torreira ve Erden Timur şampiyonluğu böyle kutladı Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından Başkan Vekili Erden Timur ve Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira büyük bir coşku yaşadı.

Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, 23. kez şampiyonluğa ulaştı. Başkent ekibini Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira golleriyle 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, puanını 82'ye yükseltti ve 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. İkili doyasıya eğlendi Hakemin son düdüğü çalmasının ardından sahaya giren sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Galatasaray'da orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Başkan Vekili Erden Timur, şampiyonluk sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. Sosyal medyada ikilinin kutlaması büyük beğeni topladı. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)