Lucas Torreira ve Erden Timur şampiyonluğu böyle kutladı

Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, 23. kez şampiyonluğa ulaştı.
Başkent ekibini Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira golleriyle 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, puanını 82'ye yükseltti ve 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.
İkili doyasıya eğlendi
Hakemin son düdüğü çalmasının ardından sahaya giren sarı-kırmızılılar, şampiyonluğu doyasıya yaşadı.
Galatasaray'da orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Başkan Vekili Erden Timur, şampiyonluk sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. Sosyal medyada ikilinin kutlaması büyük beğeni topladı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)