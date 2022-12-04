Lucas Torreira'nın menajerinden ayrılık açıklaması

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, İtalyan basınına konuştu ve oyuncusunun Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini açıkladı.

Galatasaray'ın, sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira için menajeri Pablo Bentancur'dan flaş bir açıklama geldi.

İtalyan basınına konuşan Bentancur, oyuncusunun Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini söyledi.

"Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor"

Pablo Bentancur, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu." dedi.

"Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum"

Bentancur ayrıca, "Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum." diye konuştu.

Galatasaray ile 12 maça çıktı

Torreira, sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta sahaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.