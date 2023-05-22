Lucas Torreira'nın paylaşımı: Balık tutmakta o kadar iyi değilim Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, balık tutmaya gittiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Uruguaylı futbolcunun bu paylaşımı taraftarlar tarafından beğeni topladı.

35 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 79 puanla ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, gelecek hafta Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçta Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

"Balık tutmakta o kadar iyi değilim"

Bu karşılaşma öncesinde ise sarı-kırmızılı oyunculara izin verildi. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ise bu boşluğu balık tutarak geçirdi.

27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Balık tutmakta o kadar iyi değilim. Her anın tadını çıkarın!"

Orta saha bölgesinde görev yapan yıldız futbolcunun bu mesajı taraftarlar tarafından beğenildi.

Sezon başında 6 milyon euro karşılığında transfer edilen futbolcu, takımıyla birlikte bu sezon 32 maça çıktı. Uruguaylı isim, bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamadı