Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi

Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'nun, ciddi bir probleminin olmadığı ve Galatasaray derbisinde sahada olacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, maçı 2-1 kazansa da derbi öncesi Gustavo'nun sakatlanması moralleri bozmuştu.

Ancak Brezilyalı futbolcuya yapılan ilk kontrollerin ardından herkes derin bir nefes aldı.

Sambacı’nın dizinde ödem oluştuğu, ancak ciddi bir sorunu olmadığı tespit edildi. Gustavo’nun bugün tedavisine başlanacak. 33 yaşındaki futbolcunun, kısa süre içinde antrenmanlardaki yerini alacağı öğrenildi.

DERBİDE SAHADA

Tecrübeli futbolcu, cumartesi günü Galatasaray’a karşı sahada olacak.

"EMRE, CİDDİ BİR DURUM YOK DEDİ"

Diğer taraftan sportif direktör Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmeyi aktaran Rıdvan Dilmen, "Gustavo'nun dizinde bir ödem varmış, hafta sonu oynar diyorlar. Emre Belözoğlu ile görüştüm, 'Çok ciddi bir durum yok' dedi." dedi.