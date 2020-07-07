Lung kalesinde devleşti

Beşiktaş maçında harika bir performans ortaya koyan Kayserisporlu Lung, toplam kurtarış sayısını 101'e yükseltti ve Uğurcan Çakır'ı geride bıraktı.

Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Birçok net pozisyona girmesine rağmen Lung'u geçemeyen ve sadece Atiba ile gol bulabilen siyah-beyazlılar, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

90 dakika boyunca tam 7 kritik kurtarışa imza atan 31 yaşındaki kaleci, alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu.

UĞURCAN'I GEÇTİ

Diaby, Atiba ve Burak Yılmaz'ın kafa vuruşlarında kalesini gole kapatan Lung, bu sezon ligdeki toplam kurtarış sayısını 101'e yükseltti.

Başarılı eldiven, şu ana dek 99 kurtarış yapan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı geride bırakarak ligin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

BURAK YILMAZ TEBRİK ETTİ

Öte yandan art arda gelen Beşiktaş ataklarını engelleyen tecrübeli kaleciyi kaptan Burak Yılmaz'ın tebrik etmesi dikkatlerden kaçmadı.