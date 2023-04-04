Marc Bartra, Villarreal'e haber gönderdi

Trabzonspor'un sezon başında İspanyol ekibi Real Betis'ten kadrosuna kattığı Marc Bartra, kendi transferi için hamle yaptı.
Elgoldigital'in haberine göre; Bartra, kendisini İspanyol takım Villarreal'e önerdi. Eski teknik direktörü Quique Setién'un tekrar kadrosunda olmak istediği iddia edilen Bartra'nın, yeniden İspanya'ya dönmek için istekli olduğu kaydedildi.
Bartra, 33 maçta 3 gol attı
Bordo-mavililer, 32 yaşında İspanyol savunmacı için Betis'e 1 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödemişti.
Tecrübeli stoper, 33 maçta 2 bin 570 dakika sahada kaldı. Bartra, bu süre içinde 3 gol atarak takıma skor katkısında bulundu.
Başarılı oyuncunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor. Marc Bartra'nın Transfermakt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro.