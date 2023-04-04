Marc Bartra, Villarreal'e haber gönderdi Sezon başında transfer edilen Marc Bartra için yeni iddialar gündeme geldi! İspanyol oyuncunun kendisini Villarreal'e önerdiği ileri sürüldü.

Trabzonspor'un sezon başında İspanyol ekibi Real Betis'ten kadrosuna kattığı Marc Bartra, kendi transferi için hamle yaptı.

Elgoldigital'in haberine göre; Bartra, kendisini İspanyol takım Villarreal'e önerdi. Eski teknik direktörü Quique Setién'un tekrar kadrosunda olmak istediği iddia edilen Bartra'nın, yeniden İspanya'ya dönmek için istekli olduğu kaydedildi.

Bartra, 33 maçta 3 gol attı

Bordo-mavililer, 32 yaşında İspanyol savunmacı için Betis'e 1 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödemişti.

Tecrübeli stoper, 33 maçta 2 bin 570 dakika sahada kaldı. Bartra, bu süre içinde 3 gol atarak takıma skor katkısında bulundu.

Başarılı oyuncunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında bitiyor. Marc Bartra'nın Transfermakt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro.