Maccabi Netanya - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Maccabi Netanya - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Konferans Ligi'ndeki rakibimiz Başakşehir 1-1'in rövanşında İsrail'de tur için mücadele edecek.İşte Maccabi Netanya - Başakşehir rövanş maçının detayları..

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme maçı ilk maçında temsilcimiz Başakşehir evinde Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı.Rövanş maçına çıkacak olan Başakşehir turu geçmek istiyor.

İsrail ekibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz maçın hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Başakşehir gruplara kalmak için mücadele edecek.

Maccabi Netanya - Başakşehir maçının detayları internette merak uyandırdı.Maçın hangi saatte oynanacağı ve hangi kanaldan yayınlanacağı en çok araştırılan konular oldu.İşte kritik maçın detayları..

Maccabi Netanya - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

Maccabi Netanya - Başakşehir rövanş maçı 28 Temmuz (bugün) saat 19.45'de Netanya Municipal Stadyumu'nda oynanacak.Maç TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.